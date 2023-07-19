Meta和高通技術公司長期合作，共同推動技術創新，提供新一代的頂級裝置體驗。兩家公司目前攜手支援Llama生態系，範圍橫跨研究和產品工程工作。藉由裝置上AI的領先地位，高通技術公司在支援Llama生態系方面獨具優勢。該公司在邊緣裝置具有無可比擬的布局，全球數十億的智慧型手機、汽車、XR頭戴式裝置和眼鏡、PC、物聯網等裝置，皆搭載高通領先業界的AI硬體和軟體解決方案，為生成式AI帶來規模化擴展的機會。

高通技術公司計畫實現基於Llama 2的裝置上AI部署，以支援打造令人期待的全新AI應用。這將讓客戶、合作夥伴和開發人員能建構如虛擬智慧助理、生產力應用程式、內容創造工具、娛樂等使用案例。這些搭載Snapdragon的全新裝置上AI體驗，可在沒有連網的地區、甚至是飛航模式中運行。

高通技術公司資深副總裁暨技術、規畫和邊緣解決方案業務總經理Durga Malladi表示，高通相當讚賞Meta在AI技術上採取開放和負責的策略。高通技術公司致力於推動創新，透過將生成式AI導入裝置，將為各種規模的開發人員降低入門的門檻。為了將生成式 AI有效地規模化擴展至主流市場，AI需要同時能在雲端與如智慧型手機、筆記型電腦、汽車和物聯網裝置等邊緣裝置上運行。

高通技術公司規畫將於2024年開始在搭載Snapdragon平台的裝置上支援基於Llama 2的AI部署。開發人員自今日開始便可使用高通AI疊層針對裝置上AI進行應用最佳化。高通AI疊層是一套可在Snapdragon平台上更有效地處理AI的專用的工具，即使在輕薄小巧的裝置上也可支援裝置上AI。