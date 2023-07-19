為強化北桃都會區生活圈大眾捷運效益，新北市捷運工程局提出「捷運三鶯線延伸桃園八德段工程環境影響說明書」，擬把捷運三鶯線及桃園航空城線（綠線），規劃4.03公里軌道、設置3車站，今天順利通過環評大會。

三鶯線延伸八德段路線圖。（捷運局提供）

未來三鶯線將在LB14站與桃園綠線G04站共構轉乘，延伸路段約4公里，該路段也在17日召開綜合規畫報告初審會議，預計綜規報告核定後7.5年完工。

新北市捷運局表示，本計畫可以強化大台北都會區及桃園都會區捷運路網轉乘功能及提升大眾運輸系統運輸效益，提升桃園地區可及性，並改善桃園市八德區聯外交通道路瓶頸，配合轉運站設置規劃，達到降低私人運具使用及帶動觀光遊憩效益目標。

新北捷運三環六線由板南線、三鶯線、機場線和桃園捷運綠線構成第三環，並串聯北北桃生活圈，三鶯線與桃園綠線由延伸八德段銜接。三鶯線於終點LB12鶯桃福德站尾軌，採高架方式沿福德一路跨越大湳交流道後於和強路口設置LB12a高架車站，經LB13高架車站及LB14地下車站，與桃園桃園捷運綠線G04地下車站共構、轉乘。

新北市捷運局說，計畫從三鶯線LB12尾軌起，沿福德一路、跨越國道2號大湳交流道後，利用和強路至介壽路新闢道路往西南行，沿都市計畫南緣至介壽路二段，再往北與桃園捷運綠線G04站銜接，全長約4.03公里，共配置3車站（LB12a、LB13、LB14），車輛系統與三鶯線系統相同，中運量鋼軌鋼輪型式。

八德延伸段環評作業自2020年啟動，歷經3年終於獲環保署審議通過，同時該路段綜合規畫報告也在17日經交通部鐵道局召開初審會議，修正後將再函報交通部續審，預計將於綜規報告核定後的7.5年完工，藉由新北三環六線與桃園三心六線串聯兩都會區近270公里的捷運路網。