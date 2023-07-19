宜蘭縣政府近年打造宜蘭在地新觀光品牌「頭城5漁鐵」，以頭城為首，由南至北延伸至外澳、梗枋、大溪、大里與石城，共5個漁村推廣觀光旅遊，為呈現不一樣的觀光特色，縣府今天（19日）宣布，公開遴選5名藝術創作者駐村，創造頭城5漁村新風貌。

縣府表示，「頭城5漁鐵」駐村藝術家遴選開放收件，鼓勵藝術創作者來到宜蘭5漁村，進行駐村藝術創作，以「5漁村特色故事」為主題，藉由了解漁村當地生活、特色地景與自然景觀，結合歷史與故事採集，透過自身所擅長之創作模式，來呈現與轉譯，期盼帶領大家看見更多層面的在地特色故事，同時帶動藝術人才進駐5漁村，聚集創造力，進而激發藝文發展。

宜蘭縣政府已邀請5名藝術創作者，加上公開遴選的5名藝術創作者，共計10名，計畫在今年度9月至11月進駐，提供提供多項支援及推廣機制。

縣府表示，即日起至今年8月15日止，若為藝術工作者或其團隊，可透過官方遴選網站報名，經線上申請後，備妥相關文件，郵寄至指定收件地址，另外，增加大眾票選機制，開放民眾共同參與遴選，更多詳情及活動辦法可至官方遴選網站（https://2023opencall.yilan.travel/）了解。