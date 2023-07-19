參山處呷涼節7月22日開跑 6大遊客中心免費吃冰棒。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處呷涼節7月22日開跑 6大遊客中心免費吃冰棒。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

今年夏天炎熱異常，交通部觀光局參山國家風景區管理處非常貼心地在6個遊客中心請遊客免費吃冰棒，配合觀光局「2023台灣仲夏旅遊節」活動，參山處從7月22日起至8月27日推出「參山呷涼節」，邀請大家到苗栗縣南庄、獅山等6大遊客中心，免費吃在地特色冰棒，包括了南庄桂花冰棒，將送出近萬枝在地特色冰棒，與遊客清涼一夏。

參山處長曹忠猷表示，歡迎大家夏天趣遊參山，避暑兼健身，順道到遊客中心跳舞吃冰棒，清涼一夏，為旅遊增添趣味及難忘的回憶，例如遊客如果安排到苗栗縣南庄、獅山等地旅行，可以到南庄老街漫遊，或是順遊神仙谷、石壁部落等，享受山林的芬多精之旅，然後到南庄及獅山遊客中心吃桂花冰棒

遊客也可選擇到梨山、谷關旅行，可以享受大自然的冷氣，既環保又清涼，然後順道到二地的遊客中心吃最具在地特色的白冷冰棒，白冷冰棒是大甲溪發電廠員工消費合作社自產枝仔冰，物美價廉，深受在地人歡迎，是到梨山谷關必吃聖品。

而八卦山、松柏嶺等地，則推薦大家到八卦山品嚐小吃、到二水自行車道追火車等，順道到八卦山脈生態、松柏嶺遊客中心吃荔枝、鳳梨冰棒等。歡迎大家把握今年夏天到參山旅遊，順道到遊客中心跳舞，吃冰清涼一夏！

參山處指出，今年「參山呷涼節」活動，在6個遊客中心推出特色冰品，活動從7月22日起到8月27日止，只要到遊客中心依指定方式完成跳舞、於「參山國家風景區粉絲專頁」按讚，分享貼文，並於粉絲專頁活動貼文下tag2位好友，至遊客中心櫃台服務人員出示上傳結果，即可免費享用指定限量冰品！另外臉書線上再加碼，只要粉絲參加問答並分享貼文就抽獎送限量好禮，請大家不要錯過，