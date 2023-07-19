台灣上百萬人有痛風困擾，豆類屬於與痛風相關的高普林食物，其加工食物豆花會否誘發痛風發作？醫師表示，黃豆雖是高普林食物，但加工過程會讓普林含量減少，因此黃豆製品不屬於高普林食物，但要小心的是，豆花的糖水內含果糖，果糖會加速普林合成，使尿酸不易全數排出，進而增加高尿酸血症風險。

痛風是一種慢性疾病「代謝性關節炎」，人體分解食物或是代謝排除老廢細胞時，會釋放出原本組成DNA的成分「普林」（purine），普林進行代謝後會形成尿酸。當人體血液中的尿酸濃度太高，會形成尿酸結晶鹽，若尿酸鹽聚集在關節處，白血球為了抵抗外來物，攻擊尿酸結晶產生紅腫、發炎等反應，形成痛風。

針對豆花會否誘發痛風發作，林口長庚風濕過敏免疫科在其臉書粉專上表示，痛風發作誘因與飲食相關者包括啤酒、海鮮、動物內臟，曾有研究指出，約有60%病友在發作前曾喝啤酒、18%曾吃海鮮、14%曾吃動物內臟，顯示痛風與這三類食物相關。

黃豆雖然屬於高普林食物，但加工過程會讓普林含量減少，因此黃豆製品（例如豆花、豆腐、豆干、豆漿等）並非高普林食物。此外，有研究顯示，植物性食物，例如豆製品、蕈菇類，也不會引發痛風或高尿酸血症發作。

但林口長庚風濕過敏免疫提醒，要注意的是搭配豆花的糖水。因為糖水中的果糖會加速普林的合成，使尿酸不及排出，進而增加高尿酸血症的風險。