一名網友分享，他認識的一個女生北漂月薪35000元，每月房租12000元，讓他無法理解，領這樣的薪水北漂的意義在哪裡？引起網友熱烈討論，其中有網友點出，自由自在的生活型態，還有機會很多是吸引人的關鍵，而機會多又可分成工作機會多以及遇到好對象的機會多，讓不少北漂青年看哭直呼，看了心有戚戚焉。

一名網友昨在PTT上分享，他認識一個北漂妹月薪35000元，每個月房租12000元，而北漂妹的職業在南部薪水也差不多，領這種薪水北漂的意義到底在哪？為什麼不回去南部老家住就好呢？每個月至少可以省下12000元的房租費。

貼文引起網友討論，其中一位網友回文說，除了生活型態很吸引人之外，台北的「機會多」也是主因，而機會主要分成兩種，首先是工作機會多，只要努力成功的機會蠻多，第二種就是找到好對象的機會較多。他有許多女生朋友北漂以後，有結婚的大多嫁得不錯，老公多是年薪百萬的族群，最差也是高階公務員或老師。

該網友也說，台北的生活型態真的很吸引人，不管是北漂念大學或者是來工作，應該都體驗過自由自在生活的感覺，就算沒有了不起的成就，薪水也不怎麼樣，就是會想繼續待在台北。逢年過節回老家當然也很開心，但有時跟家人相處挺有壓力的，而且也很容易無聊，因此雖然家裡很溫暖，但放長假到最後，其實都會默默期待回台北。

不少北漂的網友看完狂點頭，「很真實回答」、「有同感+1」、「太真實了」、「機會多佔絕大多數北漂人的想法」、「看了心有戚戚焉」、「根本我，在家真的不知道要幹嘛」、「我太太回台北1個月，2周就想回紐約了，應該是跟你一樣的心情」。不過也有網友認為，比起自由自在的生活，寧可花時間和家人相處。