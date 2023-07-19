美國戶外休閒露營品牌 CHUMS搭上「多巴胺穿搭」風潮，推出眾多鮮豔繽紛商品。（CHUMS提供／朱世凱台北傳真）

CHUMS Gore-Tex INFINIUM Hat 抗水休閒帽，2480元。（CHUMS提供／朱世凱台北傳真）

近年輕量化登山趨勢興起，各產品逐漸朝向輕量、機能與設計感兼具發展。HOKA看準消費者需求，升級推出輕量化登山鞋Anacapa 2 GTX，兼顧防水、輕量、抓地力需求外，並採低負擔材質打造，成為友善環境的山林夥伴；戶外休閒露營品牌 CHUMS則以繽紛「多巴胺」風潮商品妝點夏日。

HOKA Anacapa 2 GTX採用Gore-Tex防水科技，搭配LWG牛巴戈防水皮革，雙重科技更能無事多變天氣；中底採用輕量化EVA與Meta-Rocker滾輪式配置，提供平衡緩震，讓健行的步伐更輕快，整體除降低對足跟衝擊，也提供崎嶇路面順暢的步態轉換。寬楦的設計以及鞋筒內全新升級的親膚布料，提升穿著舒適度。

該鞋款以環保永續角度審視產品製程，鞋面採100％再生網布、鞋領與鞋帶採用rPET再生原料、鞋墊與EVA中底亦各自使用50％大豆、30％甘蔗纖維，鼓勵戶外愛好者享受戶外樂趣時，也留意環境友善與永續生產議題。

今年夏季穿搭流行趨勢中，「多巴胺穿搭」一詞迅速竄紅，在色彩心理學角度而言，鮮豔的顏色可讓人產生愉悅心情，明亮色調的單品配搭成為一股風潮，CHUMS今年開賣多款色彩繽紛的圖案T-Shirt等，另有適合外出配戴的「Gore-Tex INFINIUM Fes Hat抗水休閒帽」，GORE-TEX機能抗水又有透氣性，遮陽同時也能防止雨水浸濕，藍黃跳色帽身搭配一側的小口袋顏色，也成為該帽款的創意亮點。

此外，品牌也推出全新「Camper Cooler 18L日系冰桶」，冰桶擁有18L的容納空間，並採用品牌經典配色，兼具功能性和設計感。蓋子背面藏有內置的飲料架，可以將其取下並固定於冰桶邊緣相當方便。7月30日前購買指定型號冰桶商品，即可用99元加價購Booby限量冰磚一個。