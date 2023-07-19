1名52歲阿伯見鄰居的5歲女童經常來家裡玩耍，2016年某日將她帶至房間強行撫摸下體，此後便伺機猥褻女童多達4次，女童後來上小學，課堂上老師提及性騷擾防治，她便在聯絡簿寫下曾遭阿伯偷摸，師長發現後立刻報警，士檢日前偵結，依加重強制猥褺罪4罪起訴。

起訴指出，犯嫌的女兒與女童是朋友，因此女童不時會到鄰居家找對方玩，2016年犯嫌趁女兒不在時，將當時年僅5歲的女童拉至房間，接著便伸出狼爪撫摸對方私密處，並藉機猥褻得逞。

犯嫌此後只要有機會，便對女童進行猥褻，被害人後來上小學，某次課堂聽到性騷擾防治的概念若有所思，事後便在聯絡簿寫下，小時候曾被隔壁的阿伯亂摸，次數多達4次。

師長發現後，立刻詢問女童相關狀況，確定她遭猥褻、性騷的過程，並通報婦幼警察，女童報案時，還畫下色阿伯住家的隔局，指出其遭猥褻的地點，讓嫌犯無法抵賴。

起訴指出，被害人當時未滿7歲，犯嫌為逞一己私慾，竟對幼童伸出狼爪4次，涉犯對未滿14歲加重強制猥褻，依法起訴。

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