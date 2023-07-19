專屬18歲至21歲青年的文化成年禮金推出1個多月，領券破66萬人、文化幣抵用金額超過2.7億元，其中表演藝術票券共售出2.8萬席、抵用金額達3600萬元。文化部表示，為持續鼓勵與支持表演藝術產業，表演藝術青年席位方案，即日起開放民間單位提案申請。

文化部長史哲表示，特別感謝各場館、團隊積極響應青年席位，文化部除促成優質節目推廣給青年朋友，未來也將持續透過觀察分析藝文消費數據，將文化幣資源精準挹注國內藝文產業。「歡迎並期待更多民間表演團隊、場館一起加入青年席位夥伴行列，持續振興表演藝術產業。」

文化部指出，經觀察6月份文化幣抵用情形，青年席位節目中以音樂劇類型售出最多席次。為讓青年朋友有機會感受全球經典百老匯音樂劇《貓》的震撼與感動，文化部特別與主辦單位洽談增加青年席位，接下來將於7月20日至23日桃園展演中心展演廳場次，加開120席，原售價3800元，限定優惠800元的青年席位；7月27日至8月13日台北國家戲劇院則加開500席，原售價1800元，限定優惠300元。

同時，文化部持續邀請近期有演出的國內表演藝術團體共同響應，如果陀劇場《冒牌天使》、阮劇團《熱天酣眠》、春河劇團《我妻我母我丈母娘》、故事工廠《倒數婚姻》、全民大劇團《同學會！同鞋～》、楊景翔劇團《單身租隊友》等節目。

文化部說明，疫後「振興振心」計畫希望以藝術文化作為國人疫後重振的最佳解藥，除了邀集國家表演藝術中心、各縣市政府文化中心與表演場館共同參與，112年「文化部推動表演藝術青年席位振興方案」也歡迎更多民間團隊、私立場館加入響應，線上申請自即日起至112年8月31日止。