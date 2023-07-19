竹東仁愛停車場以10年1億元權利金標出，公所預計停車場部分最快11月開放。（邱立雅攝）

竹東仁愛停車場外已設置bike供民眾騎乘。（邱立雅攝）

竹東鎮仁愛立體停車場去年部分完工後招標多次均流標，讓有迫切停車需求的鎮民等不及，但這次真的標出去了，由依德科技股份有限公司以權利金10年1億元得標。竹東鎮公所主祕黃至銓指出，依德科技主要為智慧停車場業者，得標後由依德科技負責與量販店洽談進駐，預計停車場最快11月可營運、賣場明年農曆年營運。

竹東鎮仁愛立體停車場去年11月落成準備啟用，原定今年初對外開放停車、年中啟用商場，未料因權利金額太高，招標不順，從去年起多次招標均流標，權利金從1年3600萬不斷下修，此次以10年1億元權利金由依德得標，取得停車場以及1樓商場委託經營管理。

花5億打造的仁愛立體停車場，原定可紓解鄰近中央市場的信義車場車潮，鎮民也相當期待有全新的停車空間，未料招標不順，去年起歷經多次流標，讓公所不得不持續下修權利金。

黃至銓解釋，確實過去因權利金太高，許多廠商評估恐難獲利，導致投標意願不高，經過多次下修，此次調整成10年1億的方案，果然成功吸引依德科技來投標。雖然權利金下調，但鎮公所也要求需抽成每年獲利的2％。

黃至銓表示，7月12日招標評選後，目前還未完成決標程序，預計在7月底與依德科技完成簽約，接下來還有停車場點交程序，以及1樓量販業者進駐整修裝潢，預計是半年的整建期，希望趕在明年農曆年前完工供鎮民採買，停車場則預計在11月之前開放。