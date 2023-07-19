新北市1名施姓不鏽鋼回收公司負責人，欠繳1億863萬餘元稅款拒不繳納，且無法說明公司鉅額收入之資金流向，更被查出將公司存款轉入配偶、2名兒子及施男本人的私人帳戶內，17日遭法院認定「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」，裁定准予管收。

施男開設的公司滯納2000年至2005營業稅及罰緩，共計1億863萬餘元，財政部北區國稅局於2009年3月陸續移送法務部行政執行署新北分屬執行。新北分署調查發現，施男公司的貨款收入，有部分匯入其本人、配偶及2名兒子的銀行帳戶，且該公司在欠稅的當年度收入高達5億8411萬餘元，但卻未用來繳納稅款，此外還將公司存款合計1316萬元轉入妻子及兒子的帳戶內。

檢調於2005年偵辦該案時，曾傳喚施男及其配偶等人調查，不料施男不僅不申報繳納稅款，還陸續提領公司存款達2454萬餘元，並於2006年解散公司，公司解散時還有現金403萬，也未用於繳納欠稅；但檢調卻發現，施男妻兒於原址設立公司從事五金回收業務，迄今仍在營業中。

因此新北分署多次通知施男到場說明，但他辯稱公司已解散清算完結，目前已無財產，亦無法對於公司銷貨收入的資金流向提出說明，僅表示願意就欠稅金額中的40萬元提出清償計畫。

行政執行官17日詢問後，認為施男符合管收之要件，當場予以留置，並向台灣新北地方法院聲請管收，法官審理後，認定施男於擔任義務人公司負責人期間有「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，裁定准予管收。

新北分署呼籲民眾，對於滯納之稅捐、費用或罰鍰等公法上金錢給付義務，應依規定繳納，切勿心存僥倖，企圖以處分資產或資金方式規避執行，以免遭受拘提、管收及限制出境之強制處分。