●Cybertruck

在產期一延再延之後，特斯拉終於在上周六宣布第一輛Cybertruck電動皮卡問世，受此激勵，其周一股價大漲3.20%。

周二特斯拉股價再漲1.02%，收在293.34美元。自今年初以來，其股價已經上漲近170%。

特斯拉在2019年首次發表Cybertruck此款外型充滿未來感的電動皮卡，並預計在2021年開始生產和交車，但之後特斯拉以零組件短缺為由多次推遲生產時程。

現在Cybertruck終於誕生了，但特斯拉並未透露生產計畫等相關細節，且千呼萬喚下總共也只造出了一輛Cybertruck，於是有些人開始批評該公司在即將發布財報前這麼做，只是想製造噱頭、推升股價，以及轉移在其他問題上的注意力。

有關於Cybertruck，投資人想在周三獲得的資訊可能包括：Cybertruck如何定價？該電動皮卡還有什麼其他的規格與配置？何時開始交付第一批車？何時投入量產？產能是多少？

在5月舉辦的特斯拉股東年會上，馬斯克曾表示，一旦Cybertruck開始投入生產，每年可交車25萬～50萬輛。特斯拉是否在周三下修這個數字，也將成為關注焦點。

●降價促銷如何影響電動車利潤

華爾街預期特斯拉第二季營收約為249億美元，較去年同期（169 億美元）大幅成長近50%。

但富國銀行和投銀Wedbush分析師都預期，因為特斯拉接連調降在美國、歐洲和中國的價格，其電動車毛利率可能在第二季降至17.5%。

降價和美國聯邦政府提供的電動車稅負抵免似乎給特斯拉過去兩季的銷量帶來顯著的提振。根據特斯拉本月初發布的數據，其第二季全球產量和交車量雙雙創下歷史新高。第二季交車46萬6,140輛電動車，較前一季成長10%、比去年同期大幅成長83%。單季產量達47萬9,700輛，雖然較交車量多出13,560輛，但差距較第一季的17,933輛縮小。

打折或許提升了銷量，但也可能影響利潤，就像第一季。

特斯拉第一季毛利率跌破20%，向來領先產業群雄的營業利益率也從去年同期的19.2%大跌至11.4%。第一季淨利年減24%，為25.1億美元。

除了降價促銷之外，砸錢擴產也是利潤縮水的原因之一。特斯拉第一季資本支出達20億美元，可能就是為了擴大在新廠和現有工廠的產能。

●有關超充的新消息

近來有多家汽車製造商和充電設備公司相繼宣布採用特斯拉的「北美充電標準」（North American Charging Standard，NACS）和其超充網路，成為帶動特斯拉股價大漲的熱門題材之一。雖然投資人不認為這會立即給特斯拉營收帶來顯著的效益，但仍將關注該公司是否打算建立更大的超充網路，以及這項事業的營收展望等最新資訊。