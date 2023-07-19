智慧型手機市場一片不景氣，宏達電近年來陸續將營運重心轉向VR(虛擬實境)/AR(擴增實境)，近2年來因為搭上元宇宙浪潮，更是成功吸引全球目光。宏達電以智慧型手機起家，故在全力搶攤元宇宙之際，也不忘將兩者相互結合，以利在智慧機產業已經完全商品化之際，盡可能挾自身優勢創造出產品差異化，以吸引消費者青睞。

宏達電全力搶搭元宇宙浪潮，並於VR/AR領域耕耘多年，於今年的新款智慧機HTC U23系列中，也推出全新改版的VIVERSE便捷入口VIVERSE App，用戶可使用「AR」虛實整合功能打造獨具個人特色的各式分身並大玩新型態社交，並能在「探索 World」體驗全新升級的 VIVERSE 空間、參與各式各樣如臨現場的「活動」、透過「市集 Market」購入數位資產並可佈置於個人空間。

宏達電HTC U23系列搭載6.7吋FHD+解析度螢幕、120Hz可調式更新率，內建高通Snapdragon 7 Gen1處理器，支援30W快充組，提供無線充電與反向充電功能，並擁有IP67防水防塵等級、配備3.5mm耳機孔及具有Gorilla Glass Victus玻璃面板，同時支援指紋及臉部辨識快速解鎖功能，搭配4600mA電池。照相功能上，採用四鏡頭組合，搭載6400萬畫素主鏡頭、120度超廣角、散景功能，前鏡頭則是 3200萬畫素美顏自拍相機，支援10級美顏調整。

宏達電HTC U23推出水漾藍與羅蘭紫兩款配色，提供8GB/128GB版本，建議售價為14990元，將在7月25日正式開賣。