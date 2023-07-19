童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長進行Hugo機械手臂手術。（童綜合醫院提供）

童綜合醫院19日舉辦Hugo機械手臂分享記者會。（童綜合醫院提供）

台中童綜合醫院為全台第二家引進Hugo機械手臂的醫院，且為全台首家執行新科技手術的醫院。繼研發創新中心歐宴泉院長於5月份率先執行華人國家Hugo機械手臂攝護腺根除手術後，婦產部主任劉錦成6月份也運用該設備輔助根治性全子宮切除手術，術後病患均恢復良好，讓國內泌尿科與婦產科病人再多一種治療選擇。

童綜合醫院19日舉辦「華人國家率先執行Hugo手術 台灣醫療新里程碑 尖端技術分享記者會」，Hugo RAS System （雨果機器人輔助手術系統）設備於活動現場亮相並示範，讓更多民眾了解最新醫療技術。

54歲李東林是有「台灣黑狗兄」之稱的織襪業老闆，在其他醫院發現罹患攝護腺癌，經親友介紹到童綜合醫院泌尿科治療，歐宴泉確定個案為攝護腺癌第3期，建議需根除攝護腺遏止癌細胞留存體內，決定進行Hugo機械手臂攝護腺根除手術，成為全球華人國家率先執行Hugo 機械手臂手術的患者。

49歲顧小姐罹患子宮頸癌Ib1期，建議進行Hugo機械手臂根治性全子宮切除手術，根除子宮內的癌細胞，住院一周即返家休養，因進行微創手術方式，所以復原情況良好，也較無明顯疼痛感。

婦產部主任劉錦成指出，童醫院今年引進並執行Hugo手術，Hugo機械手臂適合在各種複雜性婦科疾病，如多發性子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜癌及骨盆腔重建等手術。醫院婦科達文西數量居中部前兩名，Hugo機械手臂運用在婦科疾病治療也是全台首創，從6月執行手術迄今也有8例病患。研發創新中心歐宴泉院長在4月份率先執行全球華人國家的Hugo 機械手臂手術後，目前已完成26例手術。