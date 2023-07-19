高雄市林園區溪州一路19日發生嚴重火警，現場火勢猛烈，濃濃黑煙不斷向上竄，附近居民紛紛反應濃煙極大，高市府環保局獲報後立即到場執行環境監控，由於19日高雄擴散條件良好，直至火源撲滅後，高雄市空品測站皆為良好等級，並未受到太大影響，但該火警確實造成粒狀汙染物，是否依空汙法開罰將於火調結束後判定。

據了解，林園工業區19日上午11時20分傳出火警，消防局共出動29車61人前往搶救，現場為空地燒廢棄棧板，猛烈火勢挾帶濃煙不斷上竄，由於廢棄棧板是塑膠材質，火警周邊瀰漫刺鼻臭味，警消人員於下午1時55分撲滅火勢，僅剩殘火處理中。

火警發生後，不少當地民眾都紛紛回報濃煙相當大，黑煙連隔壁東港也看得到，並都有聞到味道，也有人說要趕緊將洗好衣服收進去，怕洗好的衣服一下就變黑，各網路社群也傳出大火及濃煙直竄天際的影像，該場火警也引發許多討論。

高市府環保局獲報後，第一時間派員到場環境監控，由於高雄19日氣壓低使得濃煙無法上竄太高進而飄散至遠處，加上周邊下雨也減緩空汙造成的影響，擴散條件佳，所以各地微型感測器並沒有明顯高值出現，全市空品測站目前為良好等級。

高市府環保局表示，雖然該場火警並未造成太大的空品影響，但大火燃燒塑膠棧板造成粒狀汙染物飄散的事實明確，後續可能將依空汙法開罰，但須待火調人員釐清火警發生原因後，才會裁定是否開罰。