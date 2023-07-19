彰化市一名公務機關退休的男子因與鄰居糾紛，得知對方報警，事後遂前往彰化警分局八卦山派出所想了解狀況，他要當場報案時，被警方要求打110，還遭警方以「防疫規定」為由驅離。彰化警分局表示，經查該所員警依法處理該事，並無忽略，當時因該名男子情緒激動，才會請其至所外冷靜。

該男子指出，他和鄰居因停車問題有糾紛，本月4日中午鄰居報警，當時八卦山派出所蔡姓警員獲報到場，並到鄰居家詢問狀況後準備離去，他隨即上前詢問蔡姓警員發生什麼事，想了解鄰居為什麼要報案，但警方並不理會他就離去，他也跟著警方到派出所。

他在八卦山派出所值班台前向警方表示，他的鄰居已至少兩次因與他發生糾紛而報案，但兩案都不成案，他是當事人，想要了解報什麼案，若是謊報，把報案當成工具，警方應該依《社會秩序維護法》的規定處理。

該男當時與員警各自以手機及密錄器錄音錄影，他被告知「在公務機關裡面不可以錄音」後，反質疑警方為什麼可以對民眾錄音錄影，民眾就不可以，哪一法律挸定不可以錄音自保？

雙方在相互質疑下，彼此火氣也越來越大，該男見蔡姓警員已氣到用咆哮語氣在「溝通」時說「在錄音錄影，你那麼大聲要幹嘛」，結果被反嗆「錄音錄影代表我不能大聲嗎」、「態度不好你去檢舉我」。該男也同時被警方反指態度不好，並被沈姓巡佐嗆「如果你摸到我，我就辦你」。

該男與警方越吵越凶，讓前來洽公的民眾為之側目，並當場長嘆一聲。該男質疑警方不處理違反《社維法》的案件時，聽到警方反嗆「你去檢舉啊」，遂當場表明要報案，結果警方回稱「你打110檢舉啊」，隨後再被警方要求離開派出所值班台前，要他到派出所外面等，原因是「防疫規定」。

彰化警分局指出，經查，該男7月4日到卦山所檢舉鄰居亂報案，員警因所內有其他民眾洽公，該男被要求在外等候時，當場拒絕，並強調沒有防疫規定，並在派出所內大聲嘶吼，隨後改由沈姓副所長聽取其訴求。

警方表示，本案起源於該男鄰居報案指控有騷擾的行為，員警獲報前往了解情況，認定屬於民事糾紛後，該男不滿仍在外嘶吼，並質疑員警的執法行為，還到卦山所要求員警依照其意思辦案，員警依法告知該位民眾相關權利，但該男不聽副所長和員警的解釋，持續在場嘶吼。

警方強調，副所長始終耐心地向其解釋，而因卦山所空間狹小，且當時所內還有其他洽公民眾，並請該男至駐地外冷靜，員警依法處理此事，並無忽略。