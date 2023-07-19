2023高雄海洋派對將於7月22、23日迎來最後的派對時光，圖為史努比橫躺大港倉耍廢萌拍。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

2023高雄海洋派對將於7月22、23日迎來最後的派對時光，圖為小小鐵人划步車比賽畫面。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

炎炎夏日何處去，高雄海洋派對水陸齊開趴，7月22日將有「滅火器」團體到高雄演出，海洋局呼籲，喜愛「滅火器」的歌迷朋友們千萬別錯過7月22日自由入場的高雄海洋派對演唱會。

2023高雄海洋派對將於7月22、23日迎來最後的派對時光，這周末的活動與市集將轉移陣地至大港橋旁的大港倉410棧庫群周邊，內容包括由專業運動賽事團隊Challenge Taiwan所舉辦的「小鐵人兩項賽暨SUP水陸趣味挑戰」、「Hi Young市集」，以及高雄熊與海洋生物的AR實境遊戲。

7月22日下午，將由「滅火器」、原民饒舌搖滾「FOCUS樂團」，以及DJ KEN LIN ft. DJ Justin Chen 帶來精彩表演。

2023高雄海洋派對首次與知名專業運動賽事品牌合作，在港區範圍推出結合水陸域的親子運動賽事。7月22日下午在大港橋旁，首先由「SUP水陸趣味挑戰賽」登場，這場趣味賽以4人團體報名，將考驗親子、朋友間的合作默契，只要完賽即可獲得完賽禮。

7月23日的「小鐵人兩項賽」則是提供3至6歲及7至15歲的小朋友分組參賽，展現歡樂、可愛的小鐵人賽事魅力，也讓運動的興趣從小扎根。