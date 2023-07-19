凌蕙蕙是1988年中國小姐冠軍。（凌蕙蕙提供）

凌蕙蕙出席畫展活動。（陳俊吉攝）

兩岸藝術家書畫協會的影視藝人書畫家們，出席李芷麟為亡夫舉辦的畫作捐贈記者會。（陳俊吉攝）

兩岸藝術家書畫協會的影視藝人書畫家們，出席李芷麟為亡夫舉辦的畫作捐贈記者會。（陳俊吉攝）

61歲的凌蕙蕙是1988年中國小姐冠軍，同年再獲國際佳樂小姐第5名，她19日與10多位資深藝人出席金鐘視后李芷麟捐贈亡夫、金鐘名導王中強畫作及公公王仲廉《征塵回憶》書的記者會，受訪時被問到是否曾有被性騷擾經驗，她直言當然有，而且就是當年的選美協會主辦人，「那時被糟蹋，心裡很恨啊！」至於該男近況，「聽說已經死了」。

她說當年一當選，就常被找出去吃飯，或被單獨叫去他辦公室，「他會把手往衣服裡面伸，把胸罩解開！」還曾帶她去跟他朋友吃飯應酬，坐在他身邊時，他幾杯酒喝下去手就不聽話，開始往她大腿摸、手伸到後面摸背摸胸，手肘也不時磨蹭她胸部，當時的她會努力拒絕躲開，有次實在摸得太不像話，對方的手一直放在她的身體、摸她的背，「我就藉著上廁所後假裝跟旁人講話，坐到旁邊去」。

她還指控對方曾多次要她去他家坐坐，她找理由拒絕後，他便生氣用力甩車門，發出大聲響；有次又帶她去參加飯局，飯後說要送她回家，再度在後車座一直摸她大腿，甚至往內側摸去，當時她很年輕才20多歲會比較怕，只能躲也不敢叫出來，「如果是現在就會罵！」後來她拒絕只有一個中姐她出席的飯局，幾次後，後來對方飯局就不再找她，也開始動不動就威脅警告她、說要取消她中姐冠軍資格，後來對方找了一個理由摘除她后冠，但打官司結果是「我贏了」，她不後悔當時的不服從：「因為我不夠下賤嘛！」

廣電公會理書長汪威江領導的兩岸藝術家書畫協會，動員協會喜愛創作的大明星們，出席捐贈畫作給臺北市政府教育局、文化局列為典藏的記者會，出席的影視藝人書畫家有鄧美芳、周丹薇、楊潔玫、程秀瑛、姚采穎，凌蕙蕙、胡翡翠、米凱莉、樓曼莉、苗蔚蘭、龔蓮華、賈若男等人。幫忙協調出書、半回顧畫展的台北市議員應曉薇表示：「我曾經拍過您的戲，終於幫您完成遺願了，希望在天上的您可以保佑大家平安快樂！」

應曉薇也針對現在的「MeToo」議題有點擔憂，表示她最近常被問到看法，她必須強調，演藝圈有此行為的演藝人員佔少數，大多數人都是兢兢業業，希望受傷害的孩子勇敢站出來，但最重要的是台灣演藝圈對於MeToo的投訴管道、機制不夠完善，建議文化部、各經紀公司、演藝公司、協會、工會進行協調溝通。

廣電公會理書長汪威江除了宣布兩岸藝術家書畫協會之後還將舉辦阿公店彩繪、特教班藝術治療，也強調：「雖然最近演藝圈出了很多的事情，但風風雨雨是少數，絕大多數人還是正能量，圈內仍有很多很認真很努力的人，我們協會的會員們，要堅持把美麗的事物和興趣喜好繼續下去。我們很缺男性藝人加入，歡迎男藝人來共襄盛舉！」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。