台中市2019年發生邪教凌虐打死女信徒事件，女子林欣月自稱「聖師」，創設「中華白陽四貴靈寶聖道會」，信徒不服從指令或想脫離組織，則以「借竅驅魔」為由毆打凌虐導致1人死、1人雙眼失明及13人輕重傷。台中地院今天開庭審理，1名被害女信徒指訴，她身體不適冒冷汗，竟被打到雙眼失明，還被逼寫悔過書、捐錢。

台中地院今天開庭審理，1名被害女信徒及林女出庭。被害人指控，她在2017年到聖道會幫忙煮飯，偶而參加活動，聖教會逐漸變調，「聖師」要求她交出護照、台胞證。她有次因身體不適，全身冒冷汗，「聖師」和幹部懷疑她有問題，拿軟棒打她頭部，她陸續被打到眼睛模糊、失明，拜託「聖師」帶她就醫，拖延10天後求診檢查，醫師診斷視網膜破裂失明。

女信徒控訴，她眼睛都失明了，竟遭「聖師」要求寫悔過書，還要她捐出10萬元，不然，冤親債主纏身，眼睛不會痊癒。

林女在2008年創設「中華白陽四貴靈寶聖道會」招募信眾，在南投縣國姓鄉設道場，2019年3月帶信徒到大陸期間，指示幹部痛毆1名有異議的女信徒致死；自2012年起，對不服從指令或想脫離組織信眾，即涉教唆幹部「三才」以「借竅驅魔」為由毆打凌虐。

台中檢方在2020年間偵結，依組織犯罪防制條例、傷害致死及重傷等罪起訴林女及幹部等10人。