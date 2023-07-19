新竹縣新豐鄉坡頭漁港獲漁業署評鑑金鑑漁港一星獎，縣府農業處委託海洋大學完成「坡頭漁港南北堤延伸工程水工模擬計畫」，將向中央爭取約9000萬元經費興建南北兩道凸堤，解決長久以來的飄沙問題，並能增加40席船席位，方便漁船都能就近停泊。
農業處長傅琦媺說，坡頭漁港是潮汐港，長久以來飄沙問題嚴重，縣府每2年要花500萬元委請新竹區漁會辦理清淤，維持航道暢通，漁業署核定520萬元辦理改善規畫研究計畫，縣府2020年委託海洋大學辦理「坡頭漁港南北堤延伸工程水工模擬計畫」。
海洋大學花2年多完成水工模擬計畫，規畫坡頭漁港北堤延長25米後，轉65度朝西南向延伸120米，南堤延伸25米後朝西延伸30米，經水工試驗可解決港區80％的飄沙問題，免除漁船無法入港停泊及年年清淤問題。
「更重要的是能增加船席位！」傅琦媺說，坡頭漁港現有100多艘漁船，船席位只有80個，停船經常出現爭搶情形，南提延伸工程完成後可使外泊地靜穩定度增加，並能增加40席的船席位，漁船就不用停到岸上或跑到新竹漁港停泊。
傅琦媺並說，新竹縣11.8公里海岸線，還未形成像新竹漁港的觀光遊憩據點，坡頭漁港周邊4公頃原屬未登錄地，經縣府多年努力，2020年3月終於解除土地管制問題。
目前，坡頭漁港未登錄地進入特定目的事業用地變更編定，取得特目地許可後，港區週邊將可做有效利用，興建多功能漁業場館等設施，配合桃竹自行車道串聯後，做為海岸自行車道的中繼站，逐步成為新竹縣海岸線重要的觀光遊憩據點。
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