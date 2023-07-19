新竹縣政府農業處委託海洋大學完成坡頭漁港南北堤延伸工程水工模擬計畫，將能增加40席船席位，漁船就不能上岸停放或到新竹漁港停泊。（羅浚濱攝）

新竹縣新豐鄉坡頭漁港獲漁業署評鑑金鑑漁港一星獎，縣府農業處委託海洋大學完成「坡頭漁港南北堤延伸工程水工模擬計畫」，將向中央爭取約9000萬元經費興建南北兩道凸堤，解決長久以來的飄沙問題，並能增加40席船席位，方便漁船都能就近停泊。

農業處長傅琦媺說，坡頭漁港是潮汐港，長久以來飄沙問題嚴重，縣府每2年要花500萬元委請新竹區漁會辦理清淤，維持航道暢通，漁業署核定520萬元辦理改善規畫研究計畫，縣府2020年委託海洋大學辦理「坡頭漁港南北堤延伸工程水工模擬計畫」。

海洋大學花2年多完成水工模擬計畫，規畫坡頭漁港北堤延長25米後，轉65度朝西南向延伸120米，南堤延伸25米後朝西延伸30米，經水工試驗可解決港區80％的飄沙問題，免除漁船無法入港停泊及年年清淤問題。

「更重要的是能增加船席位！」傅琦媺說，坡頭漁港現有100多艘漁船，船席位只有80個，停船經常出現爭搶情形，南提延伸工程完成後可使外泊地靜穩定度增加，並能增加40席的船席位，漁船就不用停到岸上或跑到新竹漁港停泊。

傅琦媺並說，新竹縣11.8公里海岸線，還未形成像新竹漁港的觀光遊憩據點，坡頭漁港周邊4公頃原屬未登錄地，經縣府多年努力，2020年3月終於解除土地管制問題。

目前，坡頭漁港未登錄地進入特定目的事業用地變更編定，取得特目地許可後，港區週邊將可做有效利用，興建多功能漁業場館等設施，配合桃竹自行車道串聯後，做為海岸自行車道的中繼站，逐步成為新竹縣海岸線重要的觀光遊憩據點。