行政院上個月宣布軍公教明年調薪4％、警勤加給調升15％，國民黨立委王鴻薇等民調揭露，2022年軍公教調薪中央全額補助，但明年調薪中央卻砍台北一半補助，質疑是狹怨報復。（王鴻薇辦公室提供）

行政院上個月宣布軍公教明年調薪4％、警勤加給調升15％，國民黨立委王鴻薇等民調揭露，2022年軍公教調薪中央全額補助，但明年調薪中央卻砍台北一半補助，質疑是狹怨報復。對此，行政院指出，台北市統籌分配稅額和補助款是全國最高，且平時財政並無短差，原將未獲補助，但政府仍予以半數補助，已優於以往。

王鴻薇說，軍公教調薪，過去都是由中央全額支出，2022年調薪時中央就增撥特別統籌分配稅款21.55億給台北市全額補助，然而這次2024年度的調薪，台北市府預估預算大約22至24億元，支出預計又要增加，但中央竟然只補助一半，這是要台北市政府去哪裡找錢？

王鴻薇補充，至於警勤加給調升15％，根據台北市資料2023年下半年，因該政策所需經費共8億2002萬餘元，2024年預估19億7109萬餘元，因為這是中央臨時喊出的政策，中央才同意支應今年下半年，但是2024年的經費就通通沒有下文，又是中央請客要地方買單嗎？

對此，行政院發言人林子倫指出，台北市所獲中央統籌分配稅額與一般性補助款全國最高，此次軍公教人員調薪相關補助規劃皆依法辦理，並且，因台北市財政狀況並無收支短差的情況，原將未獲補助，但中央政府仍考量地方財政予以協助半數，已經優於以往，期盼地方政府能與中央一起努力，共同慰勉辛勤的軍公教人員。

林子倫表示，依據地方制度法及財政收支劃分法規定，地方政府人事費用為地方自治事項，應先以自有財源優先支應，惟為平衡全國經濟發展，中央政府已將地方政府之正式人員人事費用納入一般性補助款基本財政支出之中，若有差短之處則予以補助。但考量地方財政情形，雖台北市及部分縣市未有差短情況，政府仍予以半數補助，已優於以往。

林子倫表示，近年來中央對地方財源挹注持續增加，以台北市為例，2023年所獲得中央統籌分配稅款與一般性補助款全國最高，合計共651.1億元，較去年成長74.4億元，近13％，應有財力支應軍公教人員調薪所需經費。