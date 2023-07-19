台北市長蔣萬安19日上午前往大安區公所進行里長座談會，會中大學里長吳沛璇表示，由於周圍新生南路與羅斯福路是車流量相當大的路段，許多車輛為了少等幾個紅燈，會駛入溫州街抄小路，但由於巷弄路段沒有紅綠燈，很多車輛超速行駛引發安全疑慮。

里長也建議應該將巷弄內的道路規畫為彎曲形狀，以此降低車速。蔣萬安則回應，會在地方辦說明會交換意見，可以的話就施行。

吳沛璇表示，北市府從2016年起執行鄰里交通改善計畫，雖然巷弄內的道路都有人行道，且行車路線也都變直了，不過卻成為「賽車的好地點」。吳沛璇指出，很多車輛從新生南路直接內切到溫州街的小巷內，除了可以避開紅綠燈，且又都是單行道，車輛車速相當快，附近的行人都相當擔心發生意外。

吳沛璇直言，北市府「消滅行人地獄」的說法不能只是口號，應當積極處理巷弄內車速過快、道路過直的情況。透過路型改造的方式，讓行車可以強制減緩，民眾走路也可以不用再擔心。

蔣萬安表示，里長提出的做法，剛好與他日前參訪新加坡的考察項目不謀而合。「新加坡的樂齡長者社區，經過社區的路會變窄，強制讓車輛減速，避免長輩發生交通事故。」蔣萬安說，里長提出將巷弄改為比較彎曲的路行，強制經過車輛減速，這個部分可以考慮試辦。

交工處則表示，在里長提案後隨即就有與里長討論，也透過里民大會向里民來介紹各項減速措施，包括減速平台，或是透過停車格調整的方式，藉由路型改造，設計彎曲的道路，來強迫車輛減速。

交工處說，現階段已有初步方案，未來可能會透過停車格調整，或是植栽的調整來改變路型。但因為調整會涉及到居民的用路習慣，所以會持續跟里長合作，里民如果有共識的話，就會來積極推動。