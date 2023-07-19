2024總統大選備受各界關注，根據今（19）日公布的兩份民調顯示，國民黨參選人侯友宜的支持度皆敬陪末座。對此，前立委郭正亮爆料，國民黨在8月可能會啟動「大作戰」，協助侯友宜支持度攀上25%，他並預言，若到時候無法達標，國民黨的危機恐怕就來了。

根據《鋒燦民調中心》今公布的最新總統大選民調顯示，民進黨參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲及侯友宜的支持度，由高至低依序為賴30.2%、柯25.4%與侯15.3%；至於《菱傳媒》的民調，支持度由高至低則為賴38.48%、柯28.34%與侯21.29%。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》建議國民黨，應趕快給外界到此為止、不會再繼續內亂的感覺。他提到，近期有聽說，國民黨會在8月發動一場「大作戰」，目的是要協助侯友宜的支持度攀升至25%以上並穩住，到時候會舉辦多場大型造勢。

郭正亮預言，國民黨前主席洪秀柱因民調暴跌被撤銷總統提名的時間，是在2015年10月，若到了8月侯友宜的支持度沒有達25%的標準，國民黨的危機恐怕就來了，所以現在他的時間壓力非常大。