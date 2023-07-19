新北市政府推出的青春系列微電影首部曲《昨天與明天》及二部曲《後來的開始》，入圍世界五大廣告獎之一的紐約廣告獎，包括「品牌內容娛樂」以及「推動文化」兩個類別。這也是市府首次有影片入圍世界級的紐約廣告獎。

新北市新聞局長張愛晶表示，影片以隱喻的敘事手法， 描繪出新北市民與市府團隊在塭仔圳與五股夏綠地蛻變過程中付出的努力與勇氣，一舉入圍國際知名的紐約廣告獎，代表影片傳達的意念與精神已跨越語言限制以及國界，點點滴滴觸動人心。

青春二部曲系列影片由導演易智言執導，分別講述塭仔圳與五股夏綠地的蛻變，影片巧妙從年輕人的愛情及親情故事對比，呈現改變的不易與勇氣，以及面對「改變」的心境，從不捨轉變為對未來的期待與展望。兩支影片在社群上都突破百萬次點閱，故事勾起不少網友的在地回憶而廣受好評。

紐約廣告獎是世界五大廣告獎之一。自1957年設立至今，每年的獎項依照業界創新趨勢不斷調整，為紐約廣告節的六大國際獎項之一，表彰來自全球藝術和媒體類最佳作品及其創作者。廣告獎今年收到來自超過60個國家的廣告作品競逐，並由各領域佼佼者所組成的400多名國際評審團投票選出得獎作品。

《昨天與明天》完整版：

https://www.youtube.com/watch?v=rac0EdbEprg

《後來的開始》完整版：

https://youtu.be/FIBAcdnMiF8