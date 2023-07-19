「毛弟」邱宇辰（中）勉勵參賽者「拼盡全力，好好享受當下」。（MyVideo提供）

閻奕格在以原創音樂為主軸的音樂選秀節目《音樂主理人》，擔任評審之一的飛行導師，自《超級星光大道》獲得總冠軍並出道的她，回想自己剛參加比賽時，評審「小玲老師」黃韻玲的一句一針見血評語，雖讓她感到受挫，至今都銘記在心。

閻奕格分享，那時她首次在節目上唱中文歌，選唱楊宗緯的〈讓〉，她當時非常在意自己的技巧和音準，卻忘記唱歌要「走心」，只為追求完美音準，而沒感動到現場觀眾。她印象很深刻，唱完後小玲老師點評說：「奕格妳沒有走心，妳唱歌太理性了。」

她直呼，那句評語對她來說是個「震撼彈」，讓她意識到唱歌不是唱給自己聽，而是要當唱給觀眾聽的表演者，「在老師說之前，我還真沒想過這個問題，在那之後我開始摸索理性和感性唱歌的分別。」

她以自身經歷，勉勵《音樂主理人》參賽者，「希望大家都可以帶著感性的心態去唱歌和表演，享受自己的舞台。」自明星養成節目《模範棒棒堂》出道的邱宇辰，他也以過來人身份，勉勵參賽者「拼盡全力，好好享受當下」，透露自己以前剛出道時不懂這道理，長大後才理解其重要性。

閻奕格過去參加不少音樂選秀節目，如今在《音樂主理人》轉變成評審身份，她特別能夠體恤參賽者心情，也自認是「正能量、正面風格的評審」，會以鼓勵作為出發點，「因為有些音樂人（參賽者），當你一直點到他的缺點，那個點很可能會成為他路途上的絆腳石，他會在之後每個表演想到他的問題，很容易鑽牛角尖。」

她也表示，節目播出後，參賽者多多少少都會承受壓力和挫折，以及面臨正反網友輿論，「我覺得心理建設很重要，你沒辨法取悅所有的人，可以接受有建設性的意見，但盡可能不要讓『鍵盤俠』影響自己，要記得你為什麼參加節目、為什麼做音樂，才是最重要的。」

另外，邱宇辰在《音樂主理人》是首次主持音樂選秀型節目，並獨自擔任特派主持人，他坦言：「這次是個人獨挑大樑，非常的緊張，壓力也很大，過去主持《娛樂百分百》都有搭檔ㄧ起，所以比較自在。這次真的是一大考驗，再加上是非常認真的選秀，前一天通常都會睡不著。」他也透露，主持風格還在慢慢摸索當中，希望能在節目中走出屬於自己的一條路。《音樂主理人》在MyVideo熱播中，每周五晚間7點更新集數。