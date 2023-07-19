陳零九推出新歌〈我們都是別人口中的壞人〉ＭＶ（滾石唱片提供）

陳零九在〈我們都是別人口中的壞人〉ＭＶ中扮古惑仔。（滾石唱片提供）

陳零九在〈我們都是別人口中的壞人〉ＭＶ中扮古惑仔。（滾石唱片提供）

陳零九演技再突破。（滾石唱片提供）

陳零九推出新歌〈我們都是別人口中的壞人〉ＭＶ（滾石唱片提供）

陳零九新歌〈我們都是別人口中的壞人〉與香港火紅男團MIRROR成員Edan 呂爵安合作，兩人不僅共同演唱歌曲，也演出微電影規格的MV。陳零九在MV中以「古惑仔」造型現身，演技也再突破，MV畫面中更出現滿滿的港味，包括老飯店、電車路、茶餐廳等場景以及武打元素。

MV由陳零九、Edan 呂爵安、kayan9896共演，更力邀入圍香港金像獎最佳動作設計的梁博恩「梁師傅」擔任動作指導。陳零九分享，原以為MV中出現的流氓角色是找一般臨時演員，後來拍攝時發現各個皆身手矯捷，原來都是梁師傅指導的武打學生，讓曾為戲上過武術課的陳零九直呼：「平時偶爾還是有在練習打拳，很榮幸這次能和梁師傅學習，並和專業的武打家們過招，是非常難得的經驗！」

陳零九與Edan 呂爵安皆擅長情歌創作，第一次合作，陳零九就發現兩人很有話題、很好聊，也為新專輯《Sing to L9VE》帶來更多元且深層的情感能量。Edan 呂爵安更透露，本身就是九澤CP與「狼人殺」的粉絲，雙方都很開心有合作的機會。

陳零九甫與所屬團體五堅情在吉隆坡舉辦演唱會，本週六（22日）將前進澳門演出。陳零九與邱鋒澤共組的九澤CP，也即將在11月25日登上台北小巨蛋，下半年行程計畫滿檔。陳零九也預告專輯《Sing to L9VE》每一首歌都會有MV，自掏腰包走遍世界各地創作與拍攝，下週將再推出全新MV，敬請歌迷持續關注。