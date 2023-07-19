台北市長蔣萬安拍板，明年YouBike將實施前30分鐘免費，但無車可借、無柱可還情形屢遭民眾投訴。台北市政府交通局表示，基北北桃1200都會通上線後，YouBike相較雙北1280定期票使用比例由15％增加至19％，主因為台鐵車站周邊YouBike站使用次數增加。為擴增調度能量，與微笑單車公司將於21日招募里民，提升YouBike服務品質。

交通局指出，5月已新增1780輛YouBuke營運，整體系統周轉率已由4月每車每日9.2次，顯著下降至6月8.1次。而1200都會通中YouBike使用比率，相較於1280定期票，使用比率由15％提升至19％。主要為台鐵車站周邊YouBike站使用次數增加所致。

交通局提醒，為擴增調度能量，交通局與微笑單車公司於21日上午10時至下午1時，於台北市政府松德辦公大樓102會議室舉辦「台北里民工作夥伴大募集」，募集熱心里民參與調度及場站清潔，提升YouBike服務品質，同時改善民眾借不到車的問題。

交通局補充，YouBike無法啟用「都會通」，民眾於都會通首次使用時，須透過捷運或台鐵車站自動收費閘門，或公車、國道客運、公路客運或輕軌驗票機進行啟用後，再使用YouBike才能享有優惠。

另，都會通上線19天，交通局統計販售張數已達41.4萬張，所有運具使用次數突破1589萬人次，民眾主要用於捷運約769萬人次占48.4％，其次市區公車約510萬人次占32.1％，台鐵約97萬人次占6.1％，國道客運約91萬人次占5.8％，YouBike約68萬人次占4.3％，桃捷約41萬人次占2.6％，輕軌則約9萬人次占0.6％。