路透社報導，馬丁內利在得知判決後重申清白。他在所謂的「新交易」（New Business）案被控挪用公款購買媒體集團，取得多數股權。

馬丁內利在影片中說：「我們都知道他們出於政治利益想要說服我，我與非法資金沒有任何關係。」

根據檢察總長辦公室聲明，另4人也因參與該計畫而在今天被判刑。馬丁內利除了必須服刑128個月，還須繳納1920萬美元罰款。

馬丁內利委任律師卡利優（Carlos Carrillo）在記者會上表示，辯方將提出上訴，並尋求所有的法律途徑。

卡利優說，「馬丁內利的候選資格依舊穩如泰山」；由於還有時間上訴，他仍有資格競選總統。

墨西哥民調公司Campaigns & Elections Mexico5月發布的調查顯示，馬丁內利在即將到來的選舉中民調領先，緊追在後的是前總統陶瑞賀士（Martin Torrijos）。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120719