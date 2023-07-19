竹東鎮公所邀請新竹在地知名表演團體「好玩的劇團」，7月22日晚間在樹杞林文化館演出親子劇《蟲蟲馬戲團》，表演中不但有雜耍特技演出，還會帶著小朋友們互動認識許多昆蟲，好看好玩更蘊含環保生態教育意義，活動免費、無需索票，鎮長郭遠彰歡迎家長帶孩子們來欣賞。

竹東鎮公所表示，「好玩的劇團」以「好玩的」為核心價值成立劇團，從事專業演出、偏鄉巡演、藝術教育等公益活動，並結合戲劇、特技、舞蹈、小丑雜耍等跨領域的表演，創作出豐富多元的藝術饗宴，自2016年至今連續榮獲新竹市傑出演藝團隊肯定，該團抱持著「學中玩、玩中學」的理念，結合雜耍特技及兒童戲劇並使表演寓教於樂，帶來充滿歡笑與驚奇的表演。好玩的劇團也以兒童戲劇為種子，深耕新竹的社區與偏鄉，培育出每位孩子心中的文化幼苗。

此次演出的劇碼《蟲蟲馬戲團》，劇情描述小丑先生帶著小女孩前往奇幻森林探險，與一群厲害的精靈創造出有趣的森林幻想曲，究竟這些小丑與精靈是小女孩的夥伴，還是只是一個幻想？就有待觀眾們到場揭開謎底。

郭遠彰表示，適逢暑假期間，公所安排7月22日晚間7時30分在樹杞林文化館演出的《蟲蟲馬戲團》生動有趣、老少咸宜，是個適合全家一同參與的節目，歡迎家長帶著孩子一起來欣賞，共度一個愉快的周末夜晚。