鋼市自2022年下半年開始走下坡，迄今已整整1年，不少國內外業者對第四季抱有信心，因此8~9月盤價多以提價因應，包括大陸3大鋼廠、越南河靜鋼、中鋼等。不過日本的東京製鐵反而按兵不動，主要生產品項皆維持平盤不漲價，明顯與亞洲其他鋼廠不同調。
東京製鐵認為，目前鋼市其實沒有樂觀條件，例如全球經濟不景氣，為了抑制高通膨而採取的貨幣緊縮政策，讓民眾消費力道停滯，且日本國內一些大型建設項目紛紛推遲開工，需求降低導致業者庫存逐漸上升，都是對鋼鐵市場不利的因素，此時不宜貿然漲價，所以採平盤因應。
亞洲大鋼廠陸續開出8至9月的盤價，多數業者都提價因應，不過日本最大電爐廠東京製鐵8月則開出平盤，該公司指出考慮到夏季需求低迷，且日本國內大型建設開工延遲，市場庫存逐漸增加，因此決定按兵不動不漲價。
鋼市自2022年下半年開始走下坡，迄今已整整1年，不少國內外業者對第四季抱有信心，因此8~9月盤價多以提價因應，包括大陸3大鋼廠、越南河靜鋼、中鋼等。不過日本的東京製鐵反而按兵不動，主要生產品項皆維持平盤不漲價，明顯與亞洲其他鋼廠不同調。
東京製鐵認為，目前鋼市其實沒有樂觀條件，例如全球經濟不景氣，為了抑制高通膨而採取的貨幣緊縮政策，讓民眾消費力道停滯，且日本國內一些大型建設項目紛紛推遲開工，需求降低導致業者庫存逐漸上升，都是對鋼鐵市場不利的因素，此時不宜貿然漲價，所以採平盤因應。
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