鋼市自2022年下半年開始走下坡，迄今已整整1年，不少國內外業者對第四季抱有信心，因此8~9月盤價多以提價因應，包括大陸3大鋼廠、越南河靜鋼、中鋼等。不過日本的東京製鐵反而按兵不動，主要生產品項皆維持平盤不漲價，明顯與亞洲其他鋼廠不同調。

東京製鐵認為，目前鋼市其實沒有樂觀條件，例如全球經濟不景氣，為了抑制高通膨而採取的貨幣緊縮政策，讓民眾消費力道停滯，且日本國內一些大型建設項目紛紛推遲開工，需求降低導致業者庫存逐漸上升，都是對鋼鐵市場不利的因素，此時不宜貿然漲價，所以採平盤因應。