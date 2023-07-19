台北市立動物園馬來貘「貘克」18日早上被發現側躺在水池邊無力站立，即使為牠抽血、灌腸、輸液等，仍在下午3時30分左右失去呼吸心跳，搶救無效死亡，20日將由台大獸醫解剖初步確認死因。動物園表示，「貘克」為台灣馬來貘圈養族群注入新血，血緣也成功在台灣開枝散葉，相信許多人捨不得「貘克」突然離世，園方將為貘克準備一場追思會。

「貘克」2015年10月15日出生於捷克布拉格動物園，2018年3月15日來到北市動物園，2019年從不開放的保育區移到熱雨區與遊客見面，與在馬來貘「貘芳」、「貘莉」配對成功，小孩「貘豆」及「貘花豆」分別在2020年及2021年出生，去年未與貘芳配對成功，今年改為與貘莉配對至今。

貘克與貘莉平時住在有遮蔭與水池的熱雨區，但保育員15日收展時發現貘克精神倦怠，16日起讓牠在後場休息並監控狀態。園方表示，雖然保育員當日給予的食物貘克都有吃完，但晚餐卻吃得很少且有腹瀉，獸醫隨即測體溫、抽血並打退燒藥、輸液、抗生素，並多加一台工業扇、大冰塊降溫，下午發現貘克主動泡水，精神變得較好。

未料18日發現貘克側躺在水池邊無力站立，獸醫開始抽血、灌腸降溫及給予輸液，3點半左右在治療中失去呼吸心跳，經過CPR及插管治療仍急救無效，預計20日由台大獸醫團隊解剖初步確認死因。

動物園表示，貘克為台灣馬來貘圈養族群注入新血，其血緣成功在台灣開枝散葉，貘豆及貘花豆讓許多民眾知道馬來貘這種瀕危的草食動物，相信許多人捨不得貘克的突然離世，園方預計將為牠準備一場追思會，具體時間未定。