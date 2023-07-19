萬海航運上午於南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A11 宸春輪」、「WAN HAI A12 昕春輪」雙船命名典禮。萬海自2021年以來，陸續與三星重工船廠簽訂共13艘13100TEU級船舶，截至2023年6月底，已交付四艘投入營運，本次命名的「WAN HAI A11 宸春輪」及「WAN HAI A12 昕春輪」為系列船舶第五及第六艘，其中「WAN HAI A11 宸春輪」預計於7月底竣工交船，屆時將投入遠洋航線營運。

今日命名典禮由萬海航運股份有限公司名譽董事長陳朝亨先生、總裁陳清治先生、萬海航運(日本)株式會社社長暨萬海航運(新加坡)有限公司董事陳致遠先生及三星重工代表理事暨社長鄭鎮澤先生共同主持，邀請陳昱安女士及鄒孟理女士分別擔任「WAN HAI A11 宸春輪」及「WAN HAI A12 昕春輪」的命名人，為兩艘新船獻上保人船貨均安，引豐盈之業績的萬千祝福。

萬海航運與三星重工簽訂的13100TEU系列船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達22節。新船配備新型主機，並採用環保節能設計，如全平衡扭曲球型舵、螺槳前的預旋流裝置，有助於在航行中減少阻力，達到節能省油的成效。此外，這型船舶已提前符合EEDI(Energy Efficiency Design Index) phase III最高標準，減少碳排放，迎合綠色航運趨勢，實現萬海航運「環境保護、永續經營」的經營理念。

在航行安全上，這系列船舶皆取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，強化船舶安全管理。