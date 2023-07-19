中秋月餅禮盒大戰開打，台北美福大飯店除了人氣商品「美福蛋黃酥禮盒」，結合桃山與廣式月餅的「美福典藏月餅禮盒」一定不能缺席，禮盒內搭配英國百年製茶品牌TAYLORS「泰勒」皇家伯爵茶，送禮典雅大方。中秋烤肉已成全民活動，「極炙香腸奶茶組」有熱銷商品噶瑪蘭豬肉香腸，以及香港行政主廚王志孚的家鄉飲品將軍澳凍奶茶，主攻烤肉市場。

每到中秋節總有一群癡迷於金黃酥香的蛋黃酥迷，台北美福的「蛋黃酥禮盒」，內含經典口味「豆沙蛋黃酥」，另推出酸香回甘的「老梅豆沙蛋黃酥」。色澤金黃的外皮，一層一層的酥鬆口感，香甜綿密的豆沙內餡，包裹著脂香豐美的鹹鴨蛋黃，層次豐富。另一款添加有梅子醬的老梅豆沙風味，蘊藏其中的梅子香氣，讓豆沙的甜更加溫潤。除了兩款蛋黃酥，禮盒搭配帶有堅果脂香及清甜桂圓氣息的「桂圓核桃麻糬酥」，Q彈的麻糬增添酥餅口感。

與中秋節聯想度一百的「廣式月餅」，其經典風味為中秋贈禮添上滿滿的儀式感。「美福典藏月餅禮盒」結合兩款皮薄餡豐的廣式月餅，與四款口感綿密香濃的桃山月餅。外皮烤至金黃亮澤的廣式月餅，口味分別為結合黑棗、紅棗與鹹蛋黃的經典味「棗泥蛋黃」，以及添加了香氣馥郁的黑松露與牛肝菌菇的「松露牛肝菌菇」月餅。

除了廣式月餅，禮盒內還包含了四款外皮添加有細緻豆沙的桃山月餅，以及廣受大小朋友喜愛的「流心奶黃」，橙金色奶黃餡流淌而出，奶香濃郁。另一款添加了些許薑汁的「薑汁奶黃」風味，沒有薑的辛味感，但保留了淡淡的薑汁香氣。另兩款為創意新風味，分別為結合可可與百香果的「可可百香」，不膩口的可可與帶有微酸果香的百香果餡，香甜順口層次豐富。另一款為芋頭愛好者必嚐的「芋香椰蓉」，嚴選香氣馥郁的芋頭搭配香濃椰奶，融洽地縈繞味蕾。

品嘗香甜月餅最需要喝口茶解膩，禮盒內特別搭配英國百年製茶品牌TAYLORS「泰勒」皇家伯爵茶。添加天然佛手柑香料的伯爵茶，帶有清香柑橘香氣，搭配月餅最適宜。精緻包裝外盒融合美福風格元素與現代幾何藝術設計，贈禮高雅大器，中秋佳節贈與親友品味體面大方。

中秋佳節夯烤肉，送個烤肉禮盒最獨特。台北美福再度推出人氣商品「噶瑪蘭豬肉香腸」，汁香味美，肉質彈牙，煎烤皆宜。今年特別搭配香港行政主廚王志孚的家鄉味「將軍澳凍奶茶」，甘醇茶香，韻藏柔順奶香，圓潤順口，搭配精緻保冷袋禮盒，是中秋連續假期最棒的伴手禮盒。