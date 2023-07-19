LINE Bank今日舉辦記者會宣布全新陣容的數位金融夥伴及平台策略，富邦金控總經理韓蔚廷、富邦證券董事長程明乾及總經理郭永宜受邀出席。程明乾表示，富邦證券很榮幸此次能與LINE Bank攜手合作，成為LINE金融生態圈的券商先行者。在純網銀業者中，LINE Bank以高市佔及用戶活躍度著稱，尤其致力於年輕族群的經營。富邦證券近年也持續「連線」年輕族群，雙方經營理念與目標一致，未來將共同推進數位金融服務，落實普惠金融。

富邦證券提供LINE Bank客戶更便利的證券投資服務，即時導入LINE Bank共享的客戶基本資料，大幅降低投資人開戶的繁瑣程序，可快速完成線上證券帳戶申請，同時自動試算適合投資人的交易額度，協助客戶兼顧風險控管與優化交易體驗。

富邦證券智能客服此次同步增設24小時全年無休的LINE Bank服務專區，LINE Bank客戶可以快速查找常見問題，排除投資障礙。服務專區中同時運用大量圖卡式選單，簡化知識問答內容，避免發散無效率的回覆，提升答覆之精準度。