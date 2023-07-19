旭威認證主要業務包括：能源管理與節能輔導、溫室氣體盤查、查驗、碳中和、企業ESG永續報告書編製服務及軟體服務，目前培養至少9名查驗人員，提供獨立、公正及專業查驗服務，擴大集團能源服務戰線。希望藉由產業溫室氣體盤查（或產品碳足跡計算）、能源管理排放減量及國際標準驗證服務，協助產業完成低碳轉型及永續經營之目標。未來還可透過企業自願性減量的機制取得碳權（carbon credit），進一步到碳權交易所販售交易。

富威電力目前負責森崴集團的綠電售電、儲能業務以及ESCO節能服務，此次策略性投資碳認證公司旭威認證，完整化綠電大平台的服務。未來將由旭威認證為企業碳體檢，盤點能耗及碳排放，查找節能減碳潛力，以利後續節能減碳工程、綠電交易及碳中和。

綠電交易方面，截至今年6月，富威電力的太陽能、陸域風電累積可轉供度數達1.8億度，全台已轉供據點超過300多個，是業界轉供據點最多；服務客戶以科技業、金融業為大宗，包含鴻海、緯創資通、台達電、南亞科、第一銀行、台灣銀行等知名企業。

儲能業務方面，除了去年已完工並參與台電調頻備轉輔助服務（AFC）的土城7MW儲能案場，目前建置中的蘇澳50MW儲能系統，預計今年第四季完工。