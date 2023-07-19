為開拓孩童視野，創造未來的無限可能，遠東商銀連續三年攜手富蘭克林證券投顧夥伴及台灣世界展望會舉辦「樂益心旅程 夢想無限大」公益活動，日前於暑假期間特別邀請國內特殊景況家庭孩童至臺中國家歌劇院觀賞英國舞團表演及建築魅力巡禮，希望藉由創意和啟發，為孩童帶來生命轉變的力量。

響應ESG國際浪潮，投入社會公益並實踐永續精神，已成為遠東商銀的重要使命，除提供社會大眾專業金融服務外，更秉持永續經營理念，落實財富管理「十樂」品牌核心價值，積極實踐「樂益」樂在公益的精神以回饋社會，並長期主動關懷弱勢族群，持續發揮企業正向影響力。

遠東商銀對於公益永續持續投入，透過舉辦多種形式活動回饋社會；自2021年起開始舉辦的「樂益心旅程 夢想無限大」公益活動，曾以電影包場活動、客製兒童理財劇場，讓孩子懂得欣賞自己的天賦、培養正確理財觀；今年則特別安排特況家庭孩童觀賞舞團演出，述說如何為沉悶的生活帶來生機，記起對於彼此的愛，更搭配建築欣賞活動，啟發孩童無限想像。

遠東商銀同時結合遠東商銀信用卡的刷卡捐款活動放大卡友愛心，透過拋磚引玉捐贈30萬元鼓勵金予台灣世界展望會，希望讓更多臺灣民眾一同關懷國內特殊景況家庭，幫助孩童重拾生命的熱情，發掘更美好的未來。