茂管處處長柯建興提醒，自行車旅遊的旅客可預先以自行車友善業者為停留節點，享受高雄觀光圈，健康輕旅行。（茂管處提供／林雅惠高雄傳真）

茂管處處長柯建興提醒，自行車旅遊的旅客可預先以自行車友善業者為停留節點，享受高雄觀光圈，健康輕旅行。（茂管處提供／林雅惠高雄傳真）

高雄觀光圈位於山海河港城交界的精華薈萃南台灣，自行車路網普及，高雄觀光圈車友夥伴以「串聯」的概念，推動市區走讀、海線騎行、近期更將推出高雄市觀光工廠順騎活動，讓一般民眾可以享受休閒與知性的時光。

交通部觀光局茂林風景居管理處表示，高雄觀光圈夥伴的「高雄市國際自行車觀光促進協會」(BTA)以休閒及綠色旅遊的角度出發，同時提供多達14國語言可供外籍遊客預覽行程資訊，可為國人接待外賓體驗自行車旅遊的優質領騎窗口，近期更與高雄市7大指標觀光工廠合作騎行見學活動，實現觀光業界跨域資源共享，使遊客得到最大利多與熱情接待。

茂管處指出，喜歡挑戰型路線的國內外車友別錯過高雄市自行車運動推廣協會秋季舉辦的環高雄百K騎行自我認證賽，參加即可獲得高雄觀光圈夥伴優質補給品，依大會安排的路線，御風順行高雄地區山海河港城的風光，留下美好的印象，規畫再訪高雄之美的遊程。

茂管處處長柯建興提醒，自行車旅遊的旅客要特別注意評估自身體能，也要注意騎行時的水分補給與防曬，並可預先以自行車友善業者為停留節點，享受高雄觀光圈，健康輕旅行。