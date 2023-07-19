資深媒體人周玉蔻先前在節目上指控中廣董事長趙少康拋妻棄子，遭趙提民事訴訟求償的案件今（19）日開庭，周向法院聲請傳喚國民黨前駐美副代表黃裕鈞出庭作證，但黃未回覆，法官諭知9月15日再開庭。對此，趙少康嘲諷周玉蔻「黔驢技窮」，因為她不只找不到證人，還給了沒用的證據，也預告一定會追究到底，讓她知道亂抹黑的代價。

趙少康今在臉書發文表示，周玉蔻的律師在法庭上說「從LINE對話紀錄可看出周玉蔻的消息來源包括黃裕鈞，已盡舉證責任」，論點與邏輯完全不通，因為在對話紀錄上，只看到周自說自話，完全沒看到黃對周的說法有任何回應。

趙少康提到，周玉蔻當庭說，黃裕鈞答應她要回來出庭作證，但黃6月後就對周的訊息已讀不回，甚至不讀不回，顯示他可能對周的胡說八道感到不屑與否定，結果周竟還把LINE對話當作證據，可見她已黔驢技窮。

趙少康表示，追求「公平正義」，就要先從給周玉蔻一個教訓、還給大眾一個乾淨的討論空間開始，面對周的造謠抹黑，他一定會追究到底，要讓周知道，胡亂誹謗是要付出高昂代價的。