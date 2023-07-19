國民黨總統參選人侯友宜選情低迷，黨內「換侯」聲音不斷，甚至出席716「公平正義救台灣」集會致詞時被狂噓，國民黨主席朱立倫今在中常會直言，國民黨總統參選人侯友宜拋出好租房、好買房等政策，都是努力的目標，但近來內部不團結、出現紛擾，喊話2024如果他們能夠團結一致，什麼都可能，如果他們不團結、分裂了，什麼都不可能。

朱立倫表示，相信七年多以前，很多年輕朋友用選票投給了民進黨，是期待公平正義、期待翻轉台灣，然而七年多過去，現在卻看到年輕人走上街頭，面對不公不義的台灣、面對沒有希望的未來，甚至有可能無法到職場去打拚，變成要到戰場去作戰。

朱立倫說，這麼多的年輕朋友走上街頭，民進黨卻興高采烈地穿著夾克在冷氣房當中，談「冷氣還不錯」，相信大家一定感慨良多。

朱立倫指出，年輕朋友的怒吼與對公平正義的渴望，希望所有在野的朋友都能聽進去，大家一起努力，誠如侯友宜所提出，要讓年輕朋友好租房、好買房、有好的未來，能夠安定、安全、安心的過日子。

朱立倫認為，儘管提出這些政見，但卻看到我們內部的一些不團結或者是紛擾，這讓民進黨非常開心的慶賀，繼續準備迎接勝利。2024如果大家能夠團結一致，什麼都可能，如果不團結分裂了，什麼都不可能。

朱立倫強調，永遠記住大家都是團結的助力，而不是分裂的助力，要小我小一點、大我大一點，秉持這樣的決心，相信立委能夠整合在一起、總統大選能夠團結在一起，在野的力量能共同凝聚。現在社會主流聲浪都是要下架民進黨、希望政黨輪替，共同秉持這樣的決心與目標來努力。