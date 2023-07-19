本周7／17日至8／27日火星正式進入處女座，《科技紫微網》運勢專欄分享12星座運勢，其中金牛座桃花爆棚有望獲得告白；獅子座賺錢慾望變大，能得到好表現；處女座工作與生活變得充實；天蠍座有貴人出現，事業能步步高升，有機會脫單；射手座則是職場上能大展身手。

▍牡羊座

牡羊座在未來2個月工作會變得忙碌，「加班」將成為此時的主旋律，即使是正逢暑假期間的學生們，也得把許多時間投入在補習班中。健康方面，需注意腸道消化、免疫系統等問題，切勿忙碌就亂吃，以免吃壞肚子。另外，忙碌之餘若能抽空健身，效果將會顯著，心情也能大幅提升。

▍金牛座

桃花朵朵開，接下來2個月金牛座的感情機會將增加不少，將有人前來告白，若是自己決定向人告白，成功的機率將會提高，但戀愛中的金牛座就不太順利了，近期容易為了芝麻小事發生爭吵，不如安排一場旅行，對增進彼此感情有極大的助益。

▍雙子座

雙子座在接下來的2個月，家務事將明顯變多，可能會接到父母的電話，或是親人尋求幫忙，可趁這個機會，把時間和關懷都用來陪伴家人，若家中有孩子的朋友，此時恐怕還得忙著看房子、挑傢俱。

▍巨蟹座

巨蟹座表達慾望將會變得強烈，適合談判與合作。不過，言多必失，小心口舌是非。戀愛中的人會對伴侶提出要求，雖然多照顧自身感受是好事，但也必須注意言詞，在滿足目的的同時，能做到不傷害對方，才是雙贏的局面。

▍獅子座

火星進入獅子座的第2宮，可趁著賺錢慾望變大的這段期間，好好把握眼前機會。上班族可嘗試下班後做些副業，哪怕是擺攤也能帶來良好收穫，另外，需注意咽喉與胸背部的健康問題。

▍處女座

火星來到處女座的命宮，接下來將是變身鎧甲勇士的時刻，並且掃去處女座平時的頹靡不振，接下來的2個月，不管工作或生活，將會安排得很充實，拿回主導權。另外，無論是提升業務能力或運動減肥，只要付出行動，就能獲得不錯的執行效率，並擁有良好表現。

▍天秤座

火星進入處女座的這段時間，天秤座容易心情煩悶，加上天氣炎熱，讓他們無法放鬆心情玩耍，更不想招蜂引蝶，只想待在家中享受一人的時光。火星對他們來說可能影響不大，只有睡眠問題會受到干擾，另外，需留意職場小人即可。

▍天蠍座

天蠍座應酬和交際將變多，也會有朋友前來尋求幫忙。也有貴人運，可以在職場上步步高升，或有機會脫單。此運適合團隊合作，但也要留意衝突，只要沒處理妥當，可能因此與他人鬧翻。另外，注意保護頸椎和小腿，避免在劇烈運動中受傷。

▍射手座

火星進入射手座的第10宮，有利在職場中大展身手，突顯能力，但這也表示將進入不停加班的節奏裡，要有心理準備。部分人會因不滿工作或專案，萌生離職念頭，建議先按兵不動，7、8月可是需要人力的高峰期。另外，注意睡眠充足，以免有掉髮困擾。

▍摩羯座

摩羯座有長途旅行、出差、或去外地考試之運，趁著出外旅行時放鬆心情，許多事情因此能夠想通。也適合進修學習、與自我提升。另外，部分人可能需要處理法律問題。

▍水瓶座

水瓶座控制欲突顯，對身邊的人要求變多。適逢天氣炎熱，加重了他們的暴躁煩悶，若心情不佳，最好盡量少與人接觸，否則容易惹怒他人建立樹敵，埋下潛在風險。另外，孕婦特別注意休息，避免外出。

▍雙魚座

火星進入雙魚座的第7宮，將有利合作與簽約，但要把握好分寸，此時需注意某些一對一的人際關係，例如，戀人、同事、合作夥伴等，容易發生衝突與爭吵，特別是夫妻間不可把小事放大，少說兩句，就能避免許多麻煩。