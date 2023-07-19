▲基隆市暖暖區過港里河濱公園志工協助社區綠化。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市信義區孝德里推廣使用節能燈具設備。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市環境保護局積極推動低碳永續環境，並提升居住品質，除了持續帶動更多的基層參與，並透過具體成效帶給民眾更優質的生活環境。環保局表示，近日基隆市又再新增「1區3里」獲得環保署的「低碳永續家園評等」銅級認證肯定，分別是安樂區、中山區德和里、暖暖區過港里及信義區孝德里。

環保局說，本次獲得銅級認證的1區3里，大都透過里長號召宣傳、志工與里民的主動參與，透過社區彼此的合作，以實際行動達成讓基隆市更加低碳與環保的目標。

低碳永續家園的評等有六大面向，包含生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活以及永續經營等。在永續經營部分，安樂區每年度於轄下進行區域災害防救與演練；另3里則是打造因地制宜低碳行動，如推動閒置空地綠化，積極推廣使用節電電器、燈具，也有里結合低碳飲食與照顧里民，籌辦共餐活動。

環保局統計，基隆市迄今有94個里參與這項認證制度，整體參與率高達83％，為北部生活圈第2名，並藉由里內落實各項低碳行動，凝聚里民環保共識，更能達到低碳永續目標。

環保局長馬仲豪表示，基隆市多年來配合環保署執行低碳永續家園評等認證與強化區里因應氣候變遷行動，除了資源挹注外並鼓勵民眾實踐節能減碳。

馬強調，本次基隆市共1區3里獲得殊榮，是區里與民眾共同努力的成果，環保局未來也將持續營造各區里，期許將區里之智慧及創意複製，與市民共同朝淨零城市目標邁進。