「最美里長」陳紫渝被拍到與一名男子進入旅館休息，稍早在社群大方認愛，坦承兩人在交往中，強調「我很小心呵護這段得來不易的感情」，期盼獲得外界祝福，如今男方身分被起底，是名有著濃眉大眼的帥氣員警。

陳紫渝被周刊爆料與一名男子互動親密，甚至還到旅館開房間，對此，她絲毫不想隱瞞戀情，大方認愛期望獲得外界祝福。據悉，該名男子為新北市警察局永和分局秀朗派出所的員警，陳紫渝服務的永福里就在他的轄區內。

陳紫渝大方認愛與一名員警正在交往。（圖／zihhuuc IG）

根據媒體報導，男方身分遭起底，26歲的他是位個性外向的陽光男孩，頂著俐落短髮有雙濃眉大眼，從警約3年時間，目前任職於永和分局秀朗派出所，也常於臉書曬出穿著警察制服的帥照，周遭的人更是對他讚譽有加，不過熱戀陳紫渝一事曝光後，不僅關閉臉書，也突然請假未去上班，似乎是不想要被關注，而他任職的警局高層表示不會干預男方的私領域。

陳紫渝稍早發文表示對於感情的事很謹慎，如同要把身為里長的工作做到位，導致沒有遇到適合的對象，如今與凃先生正在交往，強調相當呵護這段得來不易的感情，希望外界可以給予空間並獻上祝福，周遭的親友也早就知情，不過還是要為自己私人的感情，導致浪費社會資源一事，跟大眾說聲抱歉。