陳奕迅昨晚在小巨蛋舉辦「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」第3場。（環球音樂提供）

陳奕迅昨晚在小巨蛋舉辦「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」第3場。（環球音樂提供）

陳奕迅昨晚在小巨蛋舉辦「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」第3場。（環球音樂提供）

陳奕迅（Eason）「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」昨晚(7／18)第3場，他仍是從開場就一口氣唱了28首歌，讓人完全沉浸其中，聽得如癡如醉。而在安可時間，他每場都精心安排不同曲目，而且工作團隊即拍即剪，於凌晨上線影片，製作人陳鎮川表示：「是Eason的想法，他想讓沒有買到票的朋友，每場演唱會也能即時看到。」

陳奕迅來台攻蛋7場門票7分鐘秒殺，很多歌迷遺憾搶不到票，他除了每場安排不同安可曲，而且拍成影片，讓沒搶到票的歌迷朋友，仍能透過網路欣賞到他歌聲，而他在小巨蛋前兩場的〈預感〉、〈不如這樣〉更火登YT音樂發燒影片。

陳奕迅出道至今共推出13張國語專輯，昨晚他演唱2002年《Special Thanks To...》專輯裡〈你的背包〉，以及2003年 《黑·白·灰》 專輯裡的〈謝謝〉，獻給喜愛他的歌迷。

他表示，「說好了從第一張開始，今天晚上來到2002年，這張專輯對我來說特別有意義，我第一次拿到金曲獎最佳國語男演唱人、最佳專輯，很可惜李振權老師沒能獲獎，但他是我心中的最佳專輯製作人！」 他更衷心感謝在小巨蛋每一位去搶票的朋友，謝謝舞者、樂手們，以及幕後台前的所有團隊，謝幕後熱烈的安可聲環繞全場。