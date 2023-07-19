姚采穎透露感情單身5年多。（陳俊吉攝）

淡出演藝圈、投入教育界的姚采穎，19日出席金鐘視后李芷麟捐贈亡夫王中強畫作活動，曾在2006年曾與藍正龍閃戀3個月的她，被問藍正龍離婚一事，先是有些尷尬回說這些年比較少關注演藝圈的事，後來仍大方回應：「都祝福啊，好聚好散，在一起的時候開心就好，有什麼好糾結的？」

姚采穎這些年除了在多所大專院校講授美學與戲劇藝術類相關課程，並於「國際禮賓親善協會」推廣親善禮賓文化、擔任形象大使指導老師，鑽研書法7年多、規劃書法課，也對禪學有興趣，她說自己非常喜歡教書，從寫書法、看書的過程也有很多獲得、從中找到自己。

被問感情現況，她自嘲因接觸藝術方面事物，愈來愈習慣獨處，也很喜歡一個人的時候，透露至今感情空窗已5年，被調侃前任都陸續走入婚姻、還有人離婚了，她大笑：「那就趕快把我嫁出去吧！」她說自己最近有點毛病，超想去山裡隱居，日前去山上看一個展覽，就很想住在那裡，「很喜歡大自然裡的鳥叫蟲鳴！」

近期演藝圈性騷事件連環爆，姚采穎表示，從小到大，無論求學、模特兒到當了學術界的任何階段都碰過類似事件，她忍不住大喊：「我忍很久了！光是眼睛看，我就受不了，有一些權位的人更會這樣！」至於如何防堵性騷、自我保護？她舉例以前和男生拍合照，她會主動做出假裝搭肩的動作，「好像我碰你，但我其實沒碰到你，我還可以順勢把你推開！愈是這種時候愈不能緊張！」

她並透露曾搭車到新竹山區一處學校上課，途中計程車司機不斷地搭訕，聽說她是大學老師，還輕浮地說：「是不是教跳舞的啊？」令她相當不悅，且當時開山路，駕駛途中還差點撞到狗卻仍不斷飆車，她覺得忐忑不安、恐懼，靈機一動假裝打電話與朋友聊天，她說：「這招真的很有效，那司機不太敢再跟我說話了。遇到危機時要想些技巧保護自己！」她說在課堂講授美學的同時，也會教學生避免過多肢體接觸的動作，保護自己也能顧及美姿美儀。