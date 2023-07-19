台東縣政府原住民族行政處部落經濟科長利錦鴻Ulung Lupiliyan參與MATZKA專輯的作詞創作，台東縣長饒慶鈴特別發紅榜恭賀。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

第34屆金曲獎日前落幕，台東子弟MATZKA瑪斯卡以《cinevuan 7鄰86號》獲「最佳原住民族語專輯獎」，其中，台東縣政府原住民族行政處部落經濟科長利錦鴻Ulung Lupiliyan也參與專輯的作詞創作，消息經同仁披露後，縣長饒慶鈴特別發紅榜恭賀及讚賞，紅榜上更寫著「香蘭方文山」肯定他的創作功力。

紅榜上大大寫著「香蘭方文山-利錦鴻Ulung Lupiliyan 科長、參與MATZKA專輯作詞、獲最佳原住民專輯獎、有斜槓太厲害的問題」饒慶鈴由原民處長方銘總、副處長鄭博陽及縣府祕書霓卡陪同，前往TTICC台東縣原住民文化創產業聚落向利錦鴻恭賀，讚許出身於太麻里鄉香蘭村的他斜槓創作，讓自己及台東有無限可能。

利錦鴻表示，在MATZKA瑪斯卡擔任TTICC台東縣原住民文化創產業聚落駐村藝術家期間，很榮幸且感謝這張專輯的製作團隊能夠給他交流機會，並參與創作，非常高興能夠一舉獲得獲「最佳原住民族語專輯獎」，在專輯中他創作4首歌詞，分別為saladj（起自己的火）、kamaya a su tjengelayan januaken

（到底妳還是愛我的）、pina aljayan ti Tjanubak（落魄的貴族）、kavalanga azua inika sepi（未竟之夢）。

饒慶鈴再次恭賀MATZKA瑪斯卡奪得金曲獎，而專輯呈現中以排灣族傳統族語音樂結合，強烈的「雷鬼音樂」風格，也藉由MATZKA音樂，結合台東特色、文化，介紹台東之美，感謝瑪斯卡對於家鄉的宣傳。

台東縣政府於TTICC積極推廣「駐村藝術家」及「新銳創作工作室」創作計畫，促使國內外更多藝術家前來場館持續創作，激發創造潛能，提供相關創作設備，供創作者在園區內進行創作實驗。