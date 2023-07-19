嘉義市政府委託輔導團去年勘察「東隆綠大地」大樓現況。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府委託的輔導團去年實地勘察「東隆綠大地」大樓。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府積極推動都市更新，公辦都更、民間自主都更雙軌齊下，繼金財神大樓自主都更成功招商後，位於港坪運動公園附近的「東隆綠大地」大樓也申請到內政部營建署補助經費辦理自主都更，將拉皮、強化耐震度等修繕。

嘉義市政府都市發展處表示，「東隆綠大地」是集合式住商混合大樓，屋齡28年，地上13層、地下1層，共有112戶，1樓為店鋪、2樓以上為住宅，市府於2022年7月起委託長榮大學輔導、協助社區辦理自主更新及申請相關補助。

去年9、10月間在東隆綠大地社區舉辦2場說明會後，經住戶們討論後，住戶們認為大樓外牆老舊、磁磚掉落、耐震力等方面需要修繕，有超過8成以上同意都更，去年12月20日向市府提案計畫整建維護。

嘉市府都發處指出，市府將此案提報內政部營建署，今年6月13日獲核定總補助經費180萬1710元，用於擬訂都市更新計畫、提高建築物耐震能力詳細評估等用途，後續的施作內容及工程經費，仍須由住戶們有共識後，市府協助再爭取內政部營建署經費補助，不足部分由社區住戶共同負擔。