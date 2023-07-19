「最美里長」永福里長陳紫渝爆出熱戀警員，稍早陳紫渝也透過社群平台認愛，「我很小心呵護這段得來不易的感情」，希望大家能祝福她；陳紫渝今(19)日下午受訪時也略顯嬌羞，提到「男友對自己很好」，對於自己的私事占用版面感到不好意思，希望大家能關心社會上其他更重要的事。

陳紫渝表示，謝謝大家關心，不好意思占用大家時間，因為她知道這件事情比較屬於自己的個人私事，對於佔用到這麼多版面感到抱歉，畢竟社會上還是有很多更重要的事情值得大家關注。

不過提到男友，陳紫渝也略顯嬌羞，她表示家人對於兩人交往反應不大，平時不太過問感情狀況，父親也認為「只是年輕人談感情」而已；不過對於感情的問題，陳紫渝說，每段緣分都很珍貴、特別，既然都遇見所以想要好好珍惜，「他對自己很好」。

陳紫渝也還原今早戀情曝光的情況，當時她正在處理公事，結果突然手機訊息跟來電突然爆掉，才知道戀情曝光，到現在也還來不及跟男友好好講這件事情，只有簡單傳訊息關心對方。

陳紫渝最後強調，希望大家把關注度放在其他社會議題上面，自己後續也一樣會把里長的工作按時完成，該做什麼就做什麼。