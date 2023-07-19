基隆市議會19日上午召開臨時會預備會，多位基隆市議員痛批市府在垃圾灰渣續約一事的處理上，明顯與先前應允議會的不同，要求市府對後續的垃圾灰渣的安排做出說明，並盡快解決問題。

基隆市議會19日上午召開預備會，市議員吳驊珈表示，垃圾焚化後的底渣及飛灰，都必須經過處理流程，才能避免汙染。隨著市府不與業者續約，市府環保局難道有底渣、飛灰的處理能力嗎？她也質疑現有天外天焚化爐能夠將底渣、飛灰暫置多久？又該怎麼避免可能發生空氣汙染問題？

吳驊珈也質疑，若一旦透過公開招標及縣市合作，都銜接不上時，市府是否做好的預案。她會要求市府做出詳盡的說明，並盡快解決這個問題。

另外，市議員張耿輝也說，隨著市府不與業者續約，未來基隆市垃圾焚化後的飛灰與底渣都可能要運至外縣市處理及掩埋，相形之下市府必然會付出更高昂的垃圾處理費，對市府本已沉重的財政難道不會造成衝擊？

同時，現行天外天暫存飛灰及底渣？擔心可能會造成隱憂。張耿輝說，究竟飛灰及底渣外送到其他縣市處理，到底划不划得來，市府有必要做出詳盡的報告，也應好好思考。

基隆市議會議長童子瑋表示，議員的提案及提出來的問題，就是市民提出來的問題。非常多的市民近來看到市府未與灰渣最終處置場業者續約，擔心會爆發垃圾大戰，或是垃圾何去何從。議會將會請市府做妥善的報告，也讓市民都能知道且理解市府接下來會怎麼安排。

童子瑋說，市議會將要求市府做負責任的報告，詳細說明實際上可能發生內容及狀況，讓市民可以清楚理解。

另外，灰渣最終處置場業者永盛公司19日也發出新聞稿，質疑基隆市長謝國樑在市議會表示瑪陵坑掩埋場當時設置目的是為了解決基隆市的垃圾而成立，價格便宜；如今卻改口說要留下好山好水給基隆市，要用就徵用、不用就丟棄，不管掩埋場是否仍有餘裕量、不管未來全台灣的需求究竟在哪裡？這樣符合公共利益與公平合理的促參的精神嗎？