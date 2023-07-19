為迎暑假求職熱潮，高屏澎東分署屏東就業中心將在21日上午9時至中午12時30分，於屏東鹽埔鄉新圍國小學生活動中心舉辦「鹽埔地區現場徵才活動」，共有25家廠商、釋出264個工作機會，其中業務主管職更開出5萬元高薪拚搶人才。

暑期是年輕族群求職旺季，屏東中心為吸引青年目光，特別開發行政總務人員、行政採購、業務助理、美編專員及工讀生等年輕族群熱門職缺。此外，活動現場設有行動服務專員，針對新鮮人面試技巧、禮儀及履歷撰寫等相關問題，提供即時解決方案，助攻新鮮人火速就業。

現場除在地廠商職缺外，因應勞動部積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，協助餐飲旅宿業者招募人才，更首次將方案職缺結合實體徵才活動，於現場開設「方案諮詢暨職缺代收專區」，包括櫻花蝦金品大飯店廚務人員、隆順安全食品正職及兼職人員等工作機會，提供現場民眾更完整資訊及多樣的職缺選擇。

屏東就業中心主任翁素足表示，此次徵才活動除積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」外，也提供身心障礙者就業諮詢專區，盼透過徵才活動，推展政府措施並擴大服務對象，將活動效益極大化，鼓勵求職民眾把握尋職熱潮，積極搶進暑期就業市場。