物價飆漲年代，在外吃一餐恐要百元起跳，網紅正妹「伊娜」在雙北找到3間只要60元的便當店，分別是全聯的幸福餐盒、台鐵便當和位在中和的便當店，3間她最喜歡中和便當店，因為能挑選自己喜歡的菜色，內用提供炒麵吃到飽，她大讚超級划算，影片曝光讓網友看得口水直流，其中一名住在屏東的網友驚訝說，「在屏東3菜加1支雞腿或排骨就超過120了。」

伊娜日前於YouTube指出，在北部要買到100元以下的便當真的很困難，她發現雙北有3間販售便當的店家，每份都只賣60元，3間分別為全聯超市的幸福餐盒、台鐵的排骨便當和中和的便當店，連鎖超市販售時間為每天的上午11點和下午5點，售完為止；台鐵便當則是上午9點半到晚上7點。

伊娜先吃全聯超市餐盒和台鐵便當，她說連鎖超市的便當的外觀非常可愛，很像日式的便當盒，且雞排肉很厚實，有醃過調味，因此非常入味；台鐵便當的配料較中規中矩，不會出現讓人討厭的菜色，且排骨、豆干和滷蛋都很夠味，尤其是豆乾一口咬下，嘴裡滿滿的努滷汁，讓她讚不絕口。

最後伊娜到中和的一間便當店，她說這間便當店內用提供免費的湯和炒麵吃到飽，非常適合小資族或胃口較大的族群，最大的優點是，因這間便當店是自助餐式，消費者可自由選擇想吃的菜色，只要60元就可以吃飽，甚至還外帶還可以打包菜脯回家，真的非常划算。

貼文引發網友討論，「我們屏東鄉下這裡，3種菜加1支雞腿或排骨就超過120了，60元便當是只有素菜頂多一顆蛋」、「60元而且炒麵可以隨便吃，相對真的划算便宜！一般都只有湯而已」、「最後一間看起來就很厲害，有機會一定要去吃吃看」。